Saadet Partisi Genel Başkanı Engelliler Günü'nde Açıklama Yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam katılımının önemine değinerek, "Engelli vatandaşlarımızı sadece senede bir gün değil her gün ve hayatın her alanında hatırda tutmalı, bu konuda hepimiz farkındalık geliştirmeliyiz. Bu minvalde şu hususların altını çizmek isterim; Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata fiziki, çevresel, sosyal, ekonomik, siyasi ve kanuni engellerle karşılaşmadan tam katılabilmeleri adalet ilkeleri açısından tartışmasız bir haktır. İstihdam, eğitim, spor, turizm, sağlık, kültür gibi alanların önündeki bütün engeller ortadan kaldırılarak, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik, soysal dayanışmanın temel dayanağı olmalıdır. 'Engelli dostu aktif istihdam politikaları' kapsamında iş gücü niteliği taşıyan engellilerimize en uygun mesleki eğitim programları sunulmalı, kendilerine emek piyasasında ve kamu sektöründe pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince iş imkanları sağlanmalıdır. Bakıma muhtaç engelli çocuk veya yetişkinin olduğu ailelerimize sosyo-ekonomik destekler ve profesyonel bakım hizmetleri eksiksiz verilmelidir. Engelli çocuklarımızın eğitimi, fırsat eşitliği ilkesi kapsamında engellilik tür ve derecelerine göre en uygun şekilde verilmelidir. Her sekiz vatandaşımızdan birinin engelli olduğunun farkında olarak, 'Engelliler için Engelsiz Türkiye ve Engelsiz bir Dünya' için hep birlikte gayret göstermeliyiz. 'Engel tanımayanlara engel olmayalım' temennisiyle, engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor; her birine sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.