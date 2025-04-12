Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Kutuplaşma Çok Tehlikeli

Partisinin Tokat 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülkemizdeki kutuplaşma çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Her şeyde kutuplaşır hale geldik" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Tokat il kongresine katılmak üzere kente geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, son dönemde kamuoyunu meşgul eden boykot tartışmalarına tepki gösterdi.

Arıkan: "Bu cendereden çıkmamız lazım"

Türkiye'nin kutuplaşmayla 40 yıl öncesine döndüğünü belirten Arıkan; "Memleketin meselelerini tartışmak yerine son birkaç hafta boykot meselesini tartıştık. Listeler açıklandı, kahveciler belirlendi, bakanlar market market dolaşıp alışveriş yapmak zorunda kaldı. Ülke tam anlamıyla 40 yıl öncesine döndü. Hatırlayacaksınız bundan 40 yıl önce; sağcıların kahvesi, solcuların kahvesi vardı. Bugün iktidarın kafesi, muhalefetin kafesi var. Bundan 40 yıl önce sağcıların sanatçısı, solcuların sanatçısı vardı. Bugün iktidarın sanatçısı, muhalefetin sanatçısı var. Ülkemizdeki bu kutuplaşma çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Her şeyde kutuplaşır hale geldik. Siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi yanlış buluyoruz. Milletimiz zaten perişan. Bu millet ideolojik değil ama ekonomik nedenlerden dolayı zaten mecburi boykotta. 22 bin lira asgari ücrete mahkum edilen çalışanlar var ya kafenin, lokantanın, mağazanın yolunu unutalı yıllar oldu. Bu ülkede 14 bin lira maaşla açlığa mahkum edilmiş milyonlarca emekli var ya onlar artık marketin açılış saatini değil pazar yerinin kapanış saatini gözlüyor. Tezgahlarda arta kalanları daha ucuza alabilelim diye. Bu cendereden bir an evvel çıkmamız lazım" dedi. - TOKAT