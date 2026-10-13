Haberler

Rusya, 2022'den beri AB'ye 320,7 milyar dolarlık enerji ihracatı yaptığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022'den bugüne AB'ye enerji ihracatının 320,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Novak yaptırımlara rağmen tedarikin sürdüğünü belirtirken, İsveçli bakan bu tutarı AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 218,7 milyar euroluk destekle karşılaştırdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "2022'den bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerine yapılan enerji kaynakları ihracatının toplam değeri 320,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin Moskova'dan enerji tedariki sürüyor. Rusya'dan gelen açıklamalar, Avrupa'nın enerji ticareti ile Ukrayna'ya sağladığı destek arasındaki ekonomik boyutu yeniden gündeme taşıdı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "2022'den bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerine yapılan enerji kaynakları ihracatının toplam değeri 320,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Avrupa ülkelerinin yalnızca 2026'nın ilk dokuz ayında Rusya'dan 21,3 milyar dolar değerinde hidrokarbon satın aldığını söyleyen Novak, "Başka bir deyişle, yaptırımlardan kaynaklanan kısıtlamalara rağmen, muafiyet tanınan bazı alanlarda enerji kaynakları tedarik etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı, ülkenin petrol ihracatının yıl sonuna kadar savaş öncesi seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

"AB ülkelerine yaptığımız ithalatın tutarı, Ukrayna'ya sağladığımız destekten daha yüksek"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmar Stenergard, dün Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde Rusya'nın açıkladığı rakamı AB'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 218,7 milyar Euro tutarındaki destekle karşılaştırdı. İsveçli bakan, "AB ülkelerine yaptığımız ithalatın tutarı, Ukrayna'ya sağladığımız destekten daha yüksek. Dondurulmuş varlıkları kullansaydık, Ukrayna'ya sağladığımız toplam desteği neredeyse iki katına çıkarabilirdik. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olurdu ve Ukrayna'nın tam da böyle bir değişime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

AB, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya çok sayıda yaptırım uyguladı. Buna rağmen Fransa dahil birçok ülke, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere Rusya'dan hidrokarbon tedarik etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba

Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor