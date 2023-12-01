Üye Girişi
Haberler

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5 yıllık gelir-giderleri afişle halka duyurdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, seçim öncesi 5 yıllık gelir-giderleri dev bir afişle ilçe meydanında halka duyurdu. Afişte belediyenin gelir-giderleri, borçlar ve tamamlanan projeler yer aldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Başkan Mikail Sülük, seçim öncesi 5 yıllık gelir-giderleri dev bir afişle ilçe meydanında halka duyurdu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5 yıllık sürede belediyenin gelir-giderleri, önceki dönemden kalan borçlar ile anlık borçların dökümü ile yapımı tamamlanan projelerin yer aldığı afişi ilçe meydanında bulunan bir iş merkezi binasının ön cephesine asarak kamuoyunun ve Pütürge halkının bilgisine sundu.

Başkan Sülük, halkın huzuru ve refahı için daha yaşanabilir bir Pütürge hayali ile teslim aldıkları görevi şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti. Belediye Başkanlığı görevine geldikleri günden bugüne şeffaf belediyecilik anlayışı ile 5 yıllık süre zarfında neler yaptıklarını ve nasıl bir mesafe kat ettiklerini ilçe halkına da duyurmak istediklerini ifade eden Sülük, "Belediyenin şu anki durumu ile ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduk. Göreve başladığımız günden bugüne 5 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmaları gelir-gider tablomuzu ilçe meydanında bulunan Hacı Sülük iş merkezinin ön cephesine asarak halkın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mikail Sülük Malatya Pütürge Yerel Haberler Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title