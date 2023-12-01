Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5 yıllık gelir-giderleri afişle halka duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Başkan Mikail Sülük, seçim öncesi 5 yıllık gelir-giderleri dev bir afişle ilçe meydanında halka duyurdu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5 yıllık sürede belediyenin gelir-giderleri, önceki dönemden kalan borçlar ile anlık borçların dökümü ile yapımı tamamlanan projelerin yer aldığı afişi ilçe meydanında bulunan bir iş merkezi binasının ön cephesine asarak kamuoyunun ve Pütürge halkının bilgisine sundu.

Başkan Sülük, halkın huzuru ve refahı için daha yaşanabilir bir Pütürge hayali ile teslim aldıkları görevi şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti. Belediye Başkanlığı görevine geldikleri günden bugüne şeffaf belediyecilik anlayışı ile 5 yıllık süre zarfında neler yaptıklarını ve nasıl bir mesafe kat ettiklerini ilçe halkına da duyurmak istediklerini ifade eden Sülük, "Belediyenin şu anki durumu ile ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduk. Göreve başladığımız günden bugüne 5 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmaları gelir-gider tablomuzu ilçe meydanında bulunan Hacı Sülük iş merkezinin ön cephesine asarak halkın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA