Putin, Rusya-Ukrayna Zirvesi İçin Moskova'yı Önceliyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Moskova, Rusya- Ukrayna zirvesi için en iyi yer" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10'uncu Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuştu. Putin'in forumda Ukrayna ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tüm askeri birlikleri meşru hedef olarak göreceklerini belirtti. Putin, "Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım ancak bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer olduğunu söyleyen Putin, "Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı. Ukrayna Anayasası'na göre, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor, ancak bunun gerçekleşmesi için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.