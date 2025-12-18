Haberler

Tusk: "Ukrayna için Rus kaynaklarını kullanmak istediğimiz yönündeki açıklama yapıldı"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB Liderleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının karşılanmasında dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının haklı ve Avrupa için yararlı olacağına inandığını ifade etti. Tusk, bazı ülkelerin kendi çıkarlarını koruma çabalarının devam edeceğini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Brüksel'de devam eden AB Liderleri Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, "Ukrayna için Rus kaynaklarını kullanmak istediğimiz yönündeki açıklama yapıldı ve sanırım kimse bundan geri adım atmayacak" dedi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yılındaki mali ve askeri ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını karara bağlamak üzere Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantıya ara verildiği sırada açıklama yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB liderlerinin 2026-2027 yılları arasında AB ile ortak borçlanma yerine dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı yoluyla finanse edilmesi seçeneği üzerinde çalıştığını söyledi. Tusk, "Elbette bir ilerleme arıyoruz ve bu ilerleme Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasının haklı ve Avrupa için iyi olacağına hemfikir olması anlamına geliyor. Ancak bazı ülkeler kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için sonuna kadar mücadele edecekler" dedi. Polonya Başbakanı "Ukrayna için Rus kaynaklarını kullanmak istediğimiz yönündeki açıklama yapıldı ve sanırım kimse bundan geri adım atmayacak" dedi. Gelecekte teknik hale gelebilecek uzun yıllar sürecek tartışmalar olduğunu ve Belçika gibi gelecekte Rusya'nın mali misillemelerinden en çok risk altında olabilecek ülkelerin güvenceler aradıklarını kaydederek, "AB bütçesindeki sözde 'açık alan'ın kullanımı, kilit AB ülkelerinde coşku uyandırmıyor, bu nedenle Avrupa parasının bunun için kullanılacağına dair bir umut görmüyorum. Bunun yerine, Rus varlıkları temelinde tazminat kredisine bakacağız ve Belçika gibi en çok risk altında olan ülkelere garantiler sağlamaya çalışacağız. Böylece bu garantilerin ciddi olduğunu hissedecekler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın AB'deki 210 milyar euro değerindeki varlıkları, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasının ardından dondurulmuştu. Rusya'nın toplamda 210 milyar euro varlığının 185 milyar dolarlık kısmı Belçika merkezli Euroclear kuruluşunda tutuluyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
