Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tartışmalar Büyüyor
Haberler

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tartışmalar Büyüyor

Güncelleme:
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ile ilgili eleştirilerde bulunurken, AK Parti milletvekili de tepki verdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların bütçeleri görüşülüyor. CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp bürokratların kendilerini tanıtmasından sonra kalkarak, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan ile ilgili olarak Macaristan'daki şirketini hatırlattı. CHP Kars milletvekili 'Hangisinin hangi et şirketi varsa söylesin diyerek AK Parti sıralarına yöneldi. Bunun üzerine AK Parti Elazığ milletvekili Ejder Açıkkapı, Alp'e tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi. Muş ara verdikten sonra da tartışma devam etti.

CHP mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise gelerek CHP grubunu protesto etti. Çakır, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için kendisi hakkında yalan haber yapan kanallara karşı tepki vermedikleri için CHP milletvekillerini protesto etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
