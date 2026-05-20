Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ekonomik ve askeri baskılarına tepki göstererek, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir hayal olduğunu ve diplomaside karşılıklı saygının önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik devam eden ekonomik ve askeri baskısına ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, taahhütlerini her zaman yerine getirmiş ve savaşı önlemek için her yolu denemiştir, bizim tarafımızdan tüm yollar hala açıktır. İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak

Paolo Maldini'nin görevini ilan etti
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi

Futbolumuzda skandallar bitmiyor
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi