Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği ve 5 varil motorin bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği, 5 varil motorin ele geçirildi.