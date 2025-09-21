Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanan 900 üzerinde delegenin 835'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Kurultay delegelerinin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık parti tüzüğünün 48'inci maddesine dayanarak, olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulunması sonucu gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultay'ı devam ediyor.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı bin 127 delegeden 917'si oy kullandı. Özgür Özel'in de oy kullandığı seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek. - ANKARA