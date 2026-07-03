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CHP Grup Başkanı Özel, Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya geldi

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleri ve esnafla bir araya gelerek ara eleman sorunu ve mesleki eğitim konularında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da partililerle buluştu.

Kastamonu'da merkeze bağlı Çatören köyünde orman köylüleri ile bir araya gelen Özel, köylülerin sorunlarının farkında olduklarını söyledi.

Özel, daha sonra Nasrullah Meydanı'nda ve Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Özellikle sanayi esnafının ara eleman bulamama sorunu olduğunu belirten Özel, "Ara eleman, aranan eleman sorunu, bunların mesleki eğitimle yetiştirilmesi, üzerinde önemle çalıştığımız bir konu. İhtiyaç kadar mühendis yetiştirip doğru miktarda ara eleman yetiştirmek, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirip atanmayan öğretmen sorununu ortadan kaldırmak önemli. Her şeyin başı ve sonu doğru planlama." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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