Özgür Özel: Emeklilerin Yanındayız, Kimse Özür Dilemesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi sonrası, bugün de Kırşehir ziyaretlerine devam etti. Özel, ilk olarak CHP İl Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Ardından Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüştü. Daha sonra da 'Emekliler Lokali'ne geçen Özel, emeklilerle bir araya geldi.

Özgür Özel, burada açıklama yaparak, "Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Şimdi şöyle yapıyorlar zaten. Bazen ben hep söylüyorum. 'Efendim işte AK Parti'nin üyesi ile seçmeniyle bu kötü yönetimi karıştırmamak lazım. Bütün televizyonlar onlardan yana yayın yapıyor. İnsanlar geçmişte, 'AK Parti'ye kaydolursan şu yardımı alırsın, şunu yaparsın'. İnsanlar üyesi oldu. Şimdi de, 'Bunlar değişirse acaba gelenler bize kızar mı?' diye düşünüyorlar. Vallahi hiç kızmayız. Başkan, 'Geçmişte yanlış yaptık, şimdi doğruyu bulduk' diyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor. Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alıyor" ifadelerini kullandı.

'KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BERİ HALKIN PARTİSİYİZ'

Özel, ayrıca, "Biz zaten kurulduğumuz günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz, bundan sonra dikkat ediyoruz. Kırşehir'de büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Ayrıca ben Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum. Tayyip Bey, 'Yine eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor' diye kızıyor. Kuyumcuya giriyor soruyorsun, bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı? Bir de kuyumcular tabii hemen buluyor o tarihte, çeyrek altın kaç paraydı, bir bölüyoruz. En düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyoruz. Şimdi kaç para? 16 bin lira. Kaç para çeyrek altın? 7 bin lira. Bir bölüyor. 2,2 çeyrek altın. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş. O yüzden de artık, bütün anketlerde, emeklilerde Adalet ve Kalkınma Partisi çok düşük bir oy oranına geldi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,