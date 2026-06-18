Özgür Özel: Kemal Bey'in bizi sokağın gündemine döndürmesi lazım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da, Ulus Hali'nde esnafı ziyaret ederek, "Yapılması gereken iş; Kemal Bey'in dün verilen imzaları hemen İlçe Seçim Kurulu'na yollayıp, 'Kurultay yapıyoruz' deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım" dedi.

Özgür Özel, Ankara Ulus Hali'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Malum; konuştular, konuştular, konuştular ve butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber Meclis'e; Meclis'te bir mücadele veriyoruz. Karadeniz'de Trabzon'dan başladık ve 7 il gezdik. 'Yarından itibaren 3 il gezeceğiz' derken Meclis'te de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki 'Hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım.' Ne zamandır 'Ulus Hali'ni bir gezelim' diyorduk. Geldik, 'Esnafa, millete hal, hatır soralım' dedik. Vatandaş da inanılmaz bir ilgi gösterdi. Sokakta malum öfke var. Burada bir yanlış içindeyiz. Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten, kendine olan öfkeyi bizim partiye butlan işi yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi. Tabii yapılması gereken iş; Kemal Bey'in dün verilen imzaları hemen İlçe Seçim Kurulu'na yollayıp, 'Kurultay yapıyoruz' deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'SOKAĞA ÇIKABİLEN BİR GENEL BAŞKAN VAR'

Özel, "Burada gördünüz, her yerden insan geliyor; kızıyor, söylüyor, söyleniyor ama bizim bu vatandaşın esas derdini konuşmamız, bu vatandaşın hükümete olan öfkesiyle bu iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Tam oradaydık, parti olmuş yüzde 38 ve AK Parti baş aşağı gidiyor. Bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine doğru giderken haydi bakalım olmadık işler. 'Bize bina lazım' değil dedik. Darlanmıştık, çıktık. Altındağ'da da çok büyük bir destek gördük. Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğine konuşan halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı