Özgür Özel Bolu'da Miting Düzenledi: 'İktidar Olacağız!'

Özgür Özel Bolu'da Miting Düzenledi: 'İktidar Olacağız!'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da düzenlenen mitingde enflasyon rakamlarını eleştirerek, 'Bolu'da bir tane fakir kalmayacak' dedi ve muhalefete birlik olma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen mitingde kalabalığa seslenen Özel, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. And olsun ki bu parti iktidar olacak. Bu meydanda bir tane fakir kalmayacak. Bolu'da bir tane fakir kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

"İktidara muhalefet etmek varken kimse muhalefete muhalefetle uğraşmasın"

Özel, "Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık. Geçmişte hatalar oldu, kusurlar oldu, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık. Biz önümüze bakarken kol kola, omuz omuza, dayanışma içinde başımızdaki bu kötülüğe karşı kendini getiren, sandıktan kaçan, demokrasi treninden inen, bir daha seçim yapmamayı bile hesap eden, yapacaksa da kendinden sonrasına veliahtı bile aileden arayan birine karşı demokratik mücadele ile kazanacağız. Mücadeleyi büyütmeye, bütün muhalefete hep beraber sarılmaya söz mü? Sakın kimse, iktidara muhalefet etmek varken muhalefete muhalefetle uğraşmasın" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
