Haberler

HÜDA PAR'lı Ramanlı, özel sektördeki öğretmenlerin taban maaşının düzenlenmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, özel okul öğretmenlerinin güvencesiz sözleşmelerle çalıştırıldığını, maaşlarının düşük ve gecikmeli ödendiğini belirterek taban maaş düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Ayrıca bütçedeki faiz ödemelerini eleştirerek İslam iktisadi ilkelerine dönülmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesi daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'teki basın toplantısında, on binlerce özel okul öğretmeninin güvencesiz sözleşmelerle çalışmak zorunda bırakıldığını, maaşların bir kısmının elden ve çoğu zaman gecikmeli ödendiğini, sigorta primlerinin de gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını ileri sürdü.

Özel sektördeki öğretmenlerin en temel haklarını arayabilmek için sağlıklarını dahi riske atmak zorunda bırakıldığını söyleyen Ramanlı, şunları kaydetti:

"Oysa bir milletin geleceğini inşa eden öğretmenler sömürülecek bir maliyet kalemi olarak görülemez. İnsan onuruna yaraşır bir ücretle çalışmak, iş güvencesine sahip olmak ve emeğine saygı duyulması her öğretmenin en temel hakkıdır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim emekçilerinin bu denli güvencesiz ve değersiz bırakılması ne vicdana ne de adalet duygusuna sığmaktadır. Özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesi daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Güvencesiz sözleşme düzenine son verilmelidir. Öğretmenlerimizin hakkını savunmak, aslında çocuklarımızın hakkını savunmak, çocuklarımızın geleceğini ve ülkemizin yarınlarını savunmaktır. Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır."

Ramanlı, bütçeden yapılan faiz ödemelerini de eleştirerek, borç ve faiz eksenli anlayışın terk edilerek, üretimi, tasarrufu ve reel ekonomiyi önceleyen İslam iktisadi ilkelerinin esas alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı

Galatasaray'la anılıyordu, imzayı attı