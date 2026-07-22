HÜDA PAR'lı Ramanlı, özel sektördeki öğretmenlerin taban maaşının düzenlenmesini istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesi daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'teki basın toplantısında, on binlerce özel okul öğretmeninin güvencesiz sözleşmelerle çalışmak zorunda bırakıldığını, maaşların bir kısmının elden ve çoğu zaman gecikmeli ödendiğini, sigorta primlerinin de gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını ileri sürdü.

Özel sektördeki öğretmenlerin en temel haklarını arayabilmek için sağlıklarını dahi riske atmak zorunda bırakıldığını söyleyen Ramanlı, şunları kaydetti:

"Oysa bir milletin geleceğini inşa eden öğretmenler sömürülecek bir maliyet kalemi olarak görülemez. İnsan onuruna yaraşır bir ücretle çalışmak, iş güvencesine sahip olmak ve emeğine saygı duyulması her öğretmenin en temel hakkıdır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim emekçilerinin bu denli güvencesiz ve değersiz bırakılması ne vicdana ne de adalet duygusuna sığmaktadır. Özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesi daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Güvencesiz sözleşme düzenine son verilmelidir. Öğretmenlerimizin hakkını savunmak, aslında çocuklarımızın hakkını savunmak, çocuklarımızın geleceğini ve ülkemizin yarınlarını savunmaktır. Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır."

Ramanlı, bütçeden yapılan faiz ödemelerini de eleştirerek, borç ve faiz eksenli anlayışın terk edilerek, üretimi, tasarrufu ve reel ekonomiyi önceleyen İslam iktisadi ilkelerinin esas alınması gerektiğini dile getirdi.