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Özdağ, kantin fiyatlarını eleştirip her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz yemek istedi

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, okul kantin fiyatlarını eleştirerek her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz yemek sağlanmasını istedi. Okullarda hijyen ve temizlik personeli sorunu bulunduğunu, temizlik giderlerinin veli bağışlarıyla karşılandığını ileri sürdü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, okul kantinlerindeki fiyatların aile bütçelerindeki yükü ağırlaştırdığını, her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz yemek sağlanması gerektiğini belirtti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve rahmetle andı.

İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özdağ, Türkiye'nin en fazla iş kazasının yaşandığı ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Okullarda da bazı sorunlar yaşandığını söyleyen Özdağ, eğitimin sadece sınav yapmak ve diploma vermek olmadığını belirtti. Özdağ, "Birinci meselemiz okullarda hijyen sorunu. Okul tuvaletlerinin temizliğinden, sabun bulunmamasından, temizlik personeli eksikliğinden şikayet eden velilerimiz, idarecilerimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Özdağ, öğrencilere temel hijyen ürünlerinin sunulmadığını iddia ederek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Okullardaki yardımcı personel ve malzeme yeterliliğinin sorgulandığını söyleyen Özdağ, bazı okullarda temizlik giderlerinin velilerden alınan bağışlarla karşılandığını ileri sürdü.

Okullarda yeterli temizlik personelinin istihdam edilmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Okul tuvaletleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Lavabolarda temizlik ürünleri bulundurulmalıdır. Yemekhanelerde ve kantinlerde gıda güvenliği sağlanmalıdır. Okul kantinlerindeki fiyatlar da aile bütçelerindeki yükü ağırlaştırmaktadır. Devlet, her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz yemek sağlamalıdır. Eğitim kurumlarında son dönemde yaşanan saldırılar meselenin ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir. Bu mesele ihmal edilmemelidir."

Kaynak: AA
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