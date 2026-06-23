Haberler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AP'nin 2025 Türkiye Raporu'nu değerlendirerek, metnin körü körüne karalama amaçlı olmadığını, Türkiye'nin yapısal krizlerini gösteren siyasi ve hukuki bir ayna olduğunu söyledi. Özdağ, iktidarı eleştirerek eksiklerden ders çıkarılması ve reform yapılması çağrısında bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2025 yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Karşımızda topyekun körü körüne karalama amaçlı, kötü niyetli bir metin bulunmamaktadır. Yapısal krizlerimizi önümüze koyan, siyasi ve hukuki bir ayna var." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu değerlendirdi.

Bu metnin "alelade, ciddiyetsiz bir kağıt parçası" gibi görülmemesi gerektiğini söyleyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 36 sayfalık raporda yer alan milli ve manevi değerlerimize, bizi öz, bizi biz yapan kutsallarımıza aykırı hiçbir söylemi kabul etmemiz, tasvip etmemiz asla mümkün değildir ancak sırf bu maddeleri bahane ederek raporun hukuktan adalete, insan haklarından ekonomik istikrara, dış politikadan iklim değişikliğine kadar uzanan ve hakikate matuf, evrensel tavsiyelerin sırf işlerine gelmediği için yargı bağımsızlığımıza ve egemenlik haklarımıza müdahale kabilinden bir yaygaraya getirilmesini de asla kabul etmiyoruz."

Rapordan bazı başlıkları sıralayarak, değerlendirmelerde bulunan ve iktidarı eleştiren Özdağ, "Karşımızda topyekun körü körüne karalama amaçlı, kötü niyetli bir metin bulunmamaktadır. Yapısal krizlerimizi önümüze koyan, siyasi ve hukuki bir ayna var arkadaşlar. Bu eleştirileri kategorik biçimde reddetmek, her şeyi dış güçlerin komplosu olarak nitelemek kolaycılıktır. İşin özünü kavrayamamaktır. Bizim yapmamız gereken eksiklerimizden ders çıkararak gerekli düzeltmeler yapmak ve kapsamlı reformlara yönelmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Litvanya'da hükümet istifa etti

Avrupa ülkesinde büyük kriz! Hükümet sadece 10 ay görevde kalabildi
'Demirtaş'ı ziyaret edeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler

Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle?

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru