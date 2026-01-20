Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ağırladı. İki lider, Taşkent'te bir araya geldi. Özbekistan ve İtalya arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve çok planlı iş birliğinin genişletilmesinin ele alındığı görüşmede, tekstil, jeoloji, enerji, kimya, inşaat malzemeleri, mali piyasa ve diğer öncelikli alanlarda ortak projelerin teşvik edilmesi konuları masaya yatırıldı. Uluslararası ve bölgesel gündem konularında görüş alışverişinin yapıldığı görüşme sonucunda Mirziyoyev, Meloni'yi ülkesine ayrı bir ziyarette bulunmaya davet etti. - TAŞKENT