'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sohbet sırasında 'eşim iş bulamıyor' diyen Emine Kılıç'ın beyanları sonrası yapılan araştırmada, kocasının sigortalı işte çalıştığı ve üzerlerine kayıtlı 3 araç olduğu belirlendi. Kılıç, söylediklerinin siyasette kullanıldığını ifade etti.

Osmaniye'de CHP Genel BAşkanı Özgür Özel'e 'eşimin geliri yok, işsiz' diyen Emine Kılıç'ın söylediklerinin ardından yapılan araştırmada kocasının sigortalı işte çalıştığı ve üzerlerine kayıtlı 3 araç olduğu ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kılıç, söylediklerinin kesildiğini ve siyasette kullanıldığını ifade ederek, eşinin asgari ücretli işte çalıştığını ve üzerlerine kayıtlı 3 aracın kendilerinin kullanmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye programı kapsamında kent merkezinde depremzede vatandaşların yaşadığı Karaçay konteyner kenti ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında konteyner kentte yaşayan Emine Kılıç isimli kadınla sohbet eden Özel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; 'Eşim iş bulamıyor' diyerek TOKİ'den ev isteyen kadının depremden öncede kiracı olduğu ve eşinin sigortalı olduğu ortaya çıktı. Ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyen kadının ve eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu fark edildi.

"Bunlar siyasette kullanılmış ve söylediklerim kesilmiş"

Söylediklerinin kesilerek siyasette kullanılmasına tepki gösteren Emine Kılıç, "Dün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum. 3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim. Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ'yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ'nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
