Osman Gökçek'ten ABB'ye Yolsuzluk İddiası: 45 Milyon Bardak Nerede?

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürerek, "41 yıl Ankara'ya cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alınmış. Ankara'dan Londra'ya kadar yol olabilecek bu bardaklar nerededir" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, üzerinde, '45 milyon bardak nerede' yazılı döviz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maketi ile basın toplantısı düzenledi. Gökçek, belediyenin 159 milyon liralık ihale düzenlediğini ve söz konusu ihalede dikkat çeken kalemlerin bulunduğunu belirterek, "Örnek vermek gerekirse bir bardak konusu var. Şimdi 15 bin koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. Bu bardaklar 25 TIR malzeme ediyor ve ABB'ye teslim edildi. Öncelikle olarak bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum. 45 milyon tane bardak konusunda bir araştırma yaptık. Bugün Ankara'da, biliyorsunuz vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar ve onların defin işlemleri gerçekleştiriliyor. ve günlük ortalama 5 bin civarında vatandaşımız buradaki bu cenaze törenlerine katılıyor, taziyelere değil, cenaze törenlerine. Ankara'da tüm mezarlıklara günde 5 bin kişi geliyor. Yani, 'Er kişi niyetine' diyor hoca, 'Hatun kişi niyetine' dediği zaman, insanların acısını paylaştığımız andan bahsediyorum, bu esnada birçoğumuz çay içmez; ama farz edelim ki günlük gelen 5 bin vatandaşımızın 3 bini çay içsin; 41 yıl Ankara'ya cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alınmış" ifadelerini kullandı.

Gökçek, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 2022 yılında düzenlediği ihale ile 2,5 milyon bardak alındığını ve bu bardakların taziye çadırlarında kullanıldığını söyledi. Gökçek, ayrıca 10 milyon çorba bardağının da alındığını kaydederek, "Dedim ki arkadaşlar acaba belediyenin çeşitli yerlerinde kullanılmış olabilir mi? Ofislerde veya başka yerlerde, bir de o ihaleleri inceledim. 12 milyon tane de orada bardak almışlar. Yani 45 milyon tane bardağın içerisinde bu rakamlar yok. O zaman Sayın Mansur Yavaş'a şu soruyu sormak istiyorum; Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın şaibeli olarak aldığı 45 milyon tane bardak; taziye evlerinde kullanılmadıysa, çorba dağıtımında kullanılmadıysa, diğer birimlerde kullanılmadıysa bu bardaklar nerededir? Ankara'dan Londra'ya kadar yol olabilecek bu bardaklar nerededir" diye konuştu.

Gökçek, ABB'nin ayrıca 2 milyon adet çöp poşeti aldığını ve ihaleyi alan firmanın 1 yıl önce kurulduğunu ve sadece ABB'den ihale aldığını belirtti.