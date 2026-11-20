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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karaçi kentindeki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistanlı Bakan Dar ve Malik ile birlikte Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla başkent İslamabad'a geldi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı. Karaçi Limanına yanaşan gemi için bir karşılama töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik katıldı. Bakan Bayraktar, Karaçi kentindeki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistanlı Bakan Dar ve Malik ile birlikte başkent İslamabad'a geçti.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İslamabad'a gelen Bakan Bayraktar, Dar ve Malik, havalimanında Pakistanlı yetkililer ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu tarafından karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı