Haberler

Vali adayı, OnlyFans modelinden "günah vergisi" talep etti

Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Florida'da valilik için aday olan Cumhuriyetçi James Fishback, OnlyFans içerik üreticilerine yüzde 50 ek vergi önerdi. Fishback'in hedef aldığı Sophie Rain ise gelirinin yaklaşık yüzde 37'sini zaten vergi olarak ödediğini söyleyerek, vergi yükümlülüklerinin önce eşit şekilde uygulanması gerektiğini savundu.

ABD'nin Florida eyaletinde valilik yarışına hazırlanan Cumhuriyetçi siyasetçi James Fishback, yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden gelir elde eden içerik üreticilerine yönelik "yüzde 50 ek vergi" önerisiyle tartışma başlattı. Fishback'in sosyal medyada bir içerik üreticisini doğrudan hedef alması üzerine, platformun tanınan isimlerinden Sophie Rain'den de yanıt geldi.

YÜZDE 50 EK VERGİ ÖNERİSİ

James Fishback, seçilmesi halinde OnlyFans içerik üreticilerinin kazançlarına yüzde 50 oranında ek vergi getirilmesini savundu. Uygulamayı "günah vergisi" olarak nitelendiren Fishback, bu yolla elde edilecek gelirin eğitim gibi kamusal alanlara aktarılabileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Fishback, sosyal medya paylaşımında OnlyFans'ta öne çıkan isimlerden Sophie Rain'i doğrudan hedef aldı. Paylaşımında Rain'e, söz konusu vergi uygulamasını kabul etmesi ya da platformdaki faaliyetlerine son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

SOPHIE RAIN: GELİRİMİN YÜZDE 37'SİNİ ZATEN VERGİ OLARAK ÖDÜYORUM

Sophie Rain ise açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. 21 yaşındaki içerik üreticisi, halihazırda gelirinin yaklaşık yüzde 37'sini vergi olarak ödediğini belirterek, büyük şirketlerin çok az vergi ödediğini ya da hiç ödemediğini savundu. Rain, bu tablo değişmediği sürece içerik üreticilerinin hedef alınmasını adil bulmadığını dile getirdi.

"BÜYÜK ŞİRKETLER TAM ÖDERSE DAHA FAZLASINA AÇIĞIM"

Rain, büyük şirketlerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde daha yüksek vergi ödemeye dahi açık olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
İran'a hava sahasını kapattıran ABD'nin bu hamlesi olmuş

ABD ateşle oynuyor! Kritik adım İran'a hava sahası kapattırmış
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...