Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

ABD'nin Florida eyaletinde valilik yarışına hazırlanan Cumhuriyetçi siyasetçi James Fishback, yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden gelir elde eden içerik üreticilerine yönelik "yüzde 50 ek vergi" önerisiyle tartışma başlattı. Fishback'in sosyal medyada bir içerik üreticisini doğrudan hedef alması üzerine, platformun tanınan isimlerinden Sophie Rain'den de yanıt geldi.

YÜZDE 50 EK VERGİ ÖNERİSİ

James Fishback, seçilmesi halinde OnlyFans içerik üreticilerinin kazançlarına yüzde 50 oranında ek vergi getirilmesini savundu. Uygulamayı "günah vergisi" olarak nitelendiren Fishback, bu yolla elde edilecek gelirin eğitim gibi kamusal alanlara aktarılabileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Fishback, sosyal medya paylaşımında OnlyFans'ta öne çıkan isimlerden Sophie Rain'i doğrudan hedef aldı. Paylaşımında Rain'e, söz konusu vergi uygulamasını kabul etmesi ya da platformdaki faaliyetlerine son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

SOPHIE RAIN: GELİRİMİN YÜZDE 37'SİNİ ZATEN VERGİ OLARAK ÖDÜYORUM

Sophie Rain ise açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. 21 yaşındaki içerik üreticisi, halihazırda gelirinin yaklaşık yüzde 37'sini vergi olarak ödediğini belirterek, büyük şirketlerin çok az vergi ödediğini ya da hiç ödemediğini savundu. Rain, bu tablo değişmediği sürece içerik üreticilerinin hedef alınmasını adil bulmadığını dile getirdi.

"BÜYÜK ŞİRKETLER TAM ÖDERSE DAHA FAZLASINA AÇIĞIM"

Rain, büyük şirketlerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde daha yüksek vergi ödemeye dahi açık olduğunu söyledi.