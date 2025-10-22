Haberler

Norveç, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Enerji Desteği Sağlayacak

Norveç, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Enerji Desteği Sağlayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı görüşme sonrası, Norveç'in kış mevsiminde Ukrayna'ya enerji desteği olarak 150 milyon dolarlık bir paket sağlayacağını duyurdu. Zelenskiy, hava savunma sistemleri ve savunma işbirlikleri hakkında da görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya kış mevsimindeki doğal gaz alımları için yaklaşık 150 milyon dolarlık enerji destek paketi sağlayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Bugün İsveç'e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Norveç'e gelen Zelenskiy, başkent Oslo'daki Gardermoen Havalimanı'nda Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store tarafından karşılandı. Liderler daha sonra görüşmenin gerçekleştirileceği alana geçti.

Zelenskiy görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Norveç'in gelecek kış mevsimi için Ukrayna'ya enerji alanında destekte sağlayacağını belirtti. Ukraynalı lider, "Bugün Norveç'ten bu kış doğal gaz alımlarında yaklaşık 150 milyon dolar değerinde destek sağlayacak yeni bir enerji destek paketi aldık. Bu paket, bu yılın üçüncüsü oluyor. Görüşmemiz sırasında Başbakan Store'a teşekkürlerimi ilettim. Onu Rusya'nın bugünkü Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında da bilgilendirdim. Norveç'ten gelen dayanışma mesajları ve başsağlığı dilekleri için minnettarım. Başbakan Store ile Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve bu sistemler için kullanılacak füzelere ilişkin konuların yanı sıra, Ukrayna'yı kış mevsiminde güçlü tutacak adımları görüştük. Aynı zamanda, ayrı bir toplantıda savunma işbirliğimize ilişkin insansız hava aracı (İHA) ile füze üretimi ve PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi) girişiminin genişletilmesine ilişkin başlıkları görüştük. Bulunduğumuz konumu ve bu hafta Avrupa'da gerçekleştirmeyi planladığımız toplantılara da değindik. Norveç halkının desteği için minnettarız, hava savunma sistemleri ve bu sistemlerin füzeleri hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, Norveç Başbakanı Store ile yaptığı görüşmenin ardından İsveç'e gerçekleştireceği resmi ziyaret için yeniden yola çıktı.

Store: "Ukrayna'da enerji üretimi istikrarsız durumda"

Norveç Başbakanı Gahr da görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukranya'ya verilecek desteği yeniden teyit etti. Store, "Ukrayna başka bir zorlu kış ile karşı karşıya ve ülkedeki enerji üretimi istikrarsız durumda. Norveç, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte Ukrayna'nın evlerine, iş yerlerine ve kurumlarına enerji sağlanmasına ilişkin çabalarını artırıyor. Norveç, Ukrayna'nın yanında duruyor" ifadelerini kullandı. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
