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Norveç'te milletvekillerinden milli takımlarına Viking "kürek çekme" hareketiyle destek

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Norveç parlamentosundaki milletvekilleri, Dünya Kupası'nda takımlarına destek vermek için ikonik Viking kürek çekme hareketini yaptı. Partiler üstü birlik sergileyen vekiller, renkli görüntüler oluşturdu.

Norveç parlamentosunda milletvekilleri, ikonik Viking kürek çekme hareketini yaparak Dünya Kupasında takımlarına destek verdi.

Dünya Kupası heyecanı, Norveç parlamentosuna kadar uzandı. Milletvekilleri, Irak'ı 4-1 yenen Norveç Milli Takımına destek amacıyla taraftarlar arasında meşhur olan Viking kürek çekme hareketini canlandırdı. Milletvekillerinin partiler üstü bir birlik göstermesiyle parlamentoda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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