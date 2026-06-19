Norveç'te milletvekillerinden milli takımlarına Viking "kürek çekme" hareketiyle destek

Norveç parlamentosunda milletvekilleri, ikonik Viking kürek çekme hareketini yaparak Dünya Kupasında takımlarına destek verdi.

Dünya Kupası heyecanı, Norveç parlamentosuna kadar uzandı. Milletvekilleri, Irak'ı 4-1 yenen Norveç Milli Takımına destek amacıyla taraftarlar arasında meşhur olan Viking kürek çekme hareketini canlandırdı. Milletvekillerinin partiler üstü bir birlik göstermesiyle parlamentoda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı