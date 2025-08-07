Nebi Hatipoğlu ve Jeyap Heper, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeni Eskişehir Stadyumu'na ismi verilen eski Eskişehirspor oyuncusu olan Fethi Heper'in oğlu Jeyap Heper ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

İnşasının ardından Yeni Eskişehir Stadyumu'na geçtiğimiz günlerde eski Eskişehirspor oyuncusu Fethi Heper'in ismi verilmişti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, rahmetli Fethi Heper'in oğlu Jeyap Heper ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir araya getirdi. Jeyap Heper buluşma esnasında Eskişehir Stadyumu'na babasının isminin verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

"Bu anlamlı buluşmaya vesile olmaktan ayrıca büyük bir onur duydum"

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, buluşma hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni stadyumumuzun ismini Eskişehirspor'umuza ve Türk futboluna damgasını vurmuş efsane isim, merhum Fethi Heper ağabeyimizin adıyla taçlandırmıştık. Fethi ağabeyin oğlu Jeyan Heper de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini aile adına bizzat iletmek istedi. Dün, MKYK toplantımız sonrasında Cumhurbaşkanımız, Jeyan Heper'i kabul etti. Heper, babalarının isminin Yeni Eskişehir Stadyumu'na verilmesinden duydukları gurur ve minneti, Cumhurbaşkanımıza duygu dolu cümlelerle aktardı. Bu anlamlı buluşmaya vesile olmaktan ayrıca büyük bir onur duydum. Vefalı kararıyla yalnızca bir ismi yaşatmakla kalmayıp bir şehrin hafızasını da onurlandıran Cumhurbaşkanımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR