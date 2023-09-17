Nazilli Belediye Başkanı Ahilik Haftası'nı Kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Özcan, Ahilik'in iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi güzel meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir düzen olduğunu belirtti.

Ahilik Haftası'nı kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ; "Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve daha birçok güzel meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir düzendir" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Asırlar öncesinden günümüze kadar sanayide ve ticarette dürüstlükten ödün vermeden sürdürülen Ahilik geleneğinin özünde insanı esas alarak, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki hayatının düzenlenmesinde, sosyal adaletin gerçekleşmesinde ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde önemli rol oynayarak, medeniyetimizin gelişmesine büyük katkı sağladığını hatırlattı.

Türk milletinin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisinin de Ahilik Teşkilatı olduğunu vurgulayan Başkan Özcan; "Bir devletin varlığını devam ettirmesi ve ilerlemesi için toplumsal dokunun sağlamlığı büyük önem taşımaktadır. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutan Ahilik geleneğinin yaşatılması ve güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Kültür Haftasının en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - AYDIN