NATO Savunma Bakanları Toplantısı İkinci Gününde
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Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci gün oturumu başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıların Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak olan NATO Zirvesi'ne 'zemin hazırlığı' olduğunu belirtti.
Genel Sekreter Stoltenberg açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi;"Başkan Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıyla birlikte, bir nesildir Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik en ciddi tehditle karşı karşıyayız. Şu anda doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var. Çok daha fazlası yüksek alarmda. Hepsi önemli hava ve deniz kuvvetleriyle destekleniyor. Baltık'tan Karadeniz'e çok uluslu muharebe gruplarının sayısını ikiye katladık.Bugün, liderlerin caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha da güçlendirmek için kararlar alacağı Vilnius'taki NATO Zirvesi için zemin hazırlayacağız.Avrupa'nın savunması için güncellenmiş planlarımızı gözden geçireceğiz,Endüstriyel zeminimizin daha yüksek talebi karşılayabilmesini sağlamak için adımlar atacağız,Ve savunmaya yatırım yapmak için asgari olarak GSYİH'nın yüzde 2'sini belirlemesini beklediğim yeni, daha iddialı bir savunma yatırım taahhüdü geliştireceğiz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika