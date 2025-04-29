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Mustafa Sarıgül'den Ehliyet Affı ve Kamu Çalışanlarına Kadro Talebi

Mustafa Sarıgül'den Ehliyet Affı ve Kamu Çalışanlarına Kadro Talebi
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ehliyet affı ve kamu çalışanlarının kadroya alınması gibi taleplerde bulundu. Sarıgül, madde bağımlısı olmayanların ehliyetlerinin bir kereye mahsus verilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini, emniyet mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesini, öğretmenlerin atamasının yapılmasını, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesini; kamu sosyal tesislerinde çalışanların kadroya alınmasını talep etti.

Ehliyet affı beklentisine yönelik Sarıgül, "Ehliyet affı, aileleriyle birlikte 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelik "Roblox'u açalım, çocuklarımızın yüzü gülsün." şeklinde seslenen Sarıgül, burada sonuç alamazsa ABD'ye gidip yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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