Mustafa Kemal Atatürk Ayvalık'ta Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Ayvalık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı, yüzlerce Ayvalıklı sahil boyunca "Ata'ya Saygı İnsan Zinciri" oluşturdu.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yayımladığı mesajda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında, Atatürk'ün emanet ettiği değerlere ve ülkemize sahip çıkmak asli görevimizdir. Bilimin ışığında, Atatürk'ün bize sunduğu çağdaşlaşma hedeflerine ulaşmak için mücadele etmek hepimizin baş görevidir. Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın yanında daha da ileriye taşımak, toplumun ortak hedeflerinden olmalıdır. Atamızın işaret ettiği hedefe sadık kalarak gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyoruz. Cumhuriyet'in yüzüncü yaşında, Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılında onu, özlem, hasret ve saygıyla anıyoruz" dedi. - BALIKESİR