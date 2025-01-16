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Mustafa Destici, Taha Akgül ile Görüştü

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile yaptığı görüşmede, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün başarılarını övdü. Destici, Filistin meselesine de değinerek kalıcı bir ateşkes için tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve beraberindeki heyetle görüştü.

Destici, parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in ata sporu olan güreşte milli gurur olduğunu ifade etti.

Milli sporcuların sadece Türkiye'de değil, dünyada da en başarılı şampiyonlar olduğunu, güreş tarihine adlarının altın harflerle yazıldığını belirten Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilen Taha Akgül'ü tebrik etti.

Akgül de Destici'nin kendisini her zaman desteklediğini ifade ederek, Türk güreşinin son yıllarda çok iyi noktalara geldiğini söyledi.

Yeni yüzlerin, yeni şampiyonların çıkarılacağını, Anadolu'da bu potansiyelin olduğunu belirten Akgül, bu potansiyeli yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

"Filistin devletinin varlığının garanti altına alınması lazım"

Destici, görüşmenin ardından bir gazetecinin "Gazze'de ateşkesin sağlanmasına" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, bu duruma temkinli yaklaşmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'e, siyonistlere güvenilmez, onların arkasındaki emperyalistlere güvenilmez. Onun için temkinli, tedbirli yaklaşmamız lazım, anlaşmadan birkaç ay sonra İsrail'in tekrar Gazze'yi vurmamasının bir garantisi yok, onun garantiye alınması lazım. Filistin'deki tüm masumların haklarının garanti altına alınması lazım. Filistin devletinin varlığının garanti altına alınması lazım. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, bunların sağlanması lazım. Filistin bir insanlık meselesiydi, barış herkes için güzeldir, savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması, en azından nefes aldı Gazze. Ama kalıcı hale gelmesi için tedbirlerin alınması lazım."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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