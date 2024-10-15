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Muş Valisi Çakır, Yerel Üreticileri Ziyaret Etti

Muş Valisi Çakır, Yerel Üreticileri Ziyaret Etti
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Muş Valisi Avni Çakır, Dilimli köyünde elma hasadı yaptıktan sonra, yol kenarındaki doğal sebze ve meyve tezgahlarını ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti ve yerel ürünleri satın alarak destek oldu.

Muş Valisi Avni Çakır, Dilimli köyünde katıldığı elma hasadından sonra, Muş'a dönüş yolculuğu sırasında yol kenarındaki tezgahlarda doğal sebze ve meyve satan vatandaşları ziyaret etti.

Yol boyunca taze ürünlerin sergilendiği tezgahlara uğrayarak alışveriş yapan Vali Çakır, Bu doğal ürünleri yerinde inceleyerek üreticilerle sohbet etti. Köy halkının el emeğiyle yetiştirdiği ürünlerin lezzetine hayran kalan Vali Çakır, Yerel üreticilerin ürettikleri sebze ve meyveleri satın alarak onlara destek oldu. Yolculuğunu hem keyifli hem de verimli bir şekilde tamamlayan Vali Çakır, sebzelerin ve meyvelerin ucuz olduğuna dikkat çekerek, "Dilimli-Akpınar bölgesi, tüm Muşlu kardeşlerimizin bildiği gibi, Muş'ta en lezzetli sebze ve meyvelerin yetiştiği bölgelerden biridir. Hemen altımızdan Murat Nehri akıyor. Bu bölgenin havası, suyu, toprağının verimliliği ve çalışkan insanlarının emeği bir araya gelince, ortaya çok güzel ürünler çıkıyor" dedi.

Vatandaşların kendi bahçelerinden hasat ederek yol kenarında kurdukları tezgahlarda satışa sundukları sebze ve meyvelerin kaliteli olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Muş'a gelen misafirlerimizin ve kendi bahçesi olmayan hemşerilerimizin, hafta sonlarında rahatlıkla sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir güzergahtayız. Şu an Akpınar köyündeyiz. Burası, piknik yapmak için de son derece elverişli bir yer. Çiftçi kardeşlerimiz burada yetiştirdikleri ürünleri son derece cazip fiyatlarla satıyor. Domates 20-25 lira, biber 25 lira, meyveler ise 25-30 lira arasında değişiyor. Fiyatlar oldukça uygun. Bu vesileyle tüm Muşlu kardeşlerimize, bu sezonun sonundaki ürünleri kaçırmamaları çağrısında bulunuyorum. Hem çiftçi kardeşlerimize destek olmak hem de ailemize kaliteli, lezzetli ürünler sunmak için bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum. Gerçekten kaliteli ve hesaplı ürünler var, bu da çok güzel bir fırsat" şeklinde konuştu.

Ziyarete Vali Çakır'a Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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