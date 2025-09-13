Murat Baybatur, Akhisar'daki Kamu Yatırımlarını İnceledi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Akhisar'da hayata geçirilen büyük ölçekli kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek projelerin son durumuna dair yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret programına, 450 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin inşaat sahasındaki incelemelerle başlayan Baybatur, sağlık alanında ilçeye önemli bir değer katacak bu yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Ardından, tamamlandığında Ege Bölgesi'nin en büyük meslek lisesi unvanını taşıyacak olan, 16 bin metrekarelik inşaat alanı, 3 atölyesi ve 1 eğitim binasıyla dikkat çeken yeni meslek lisesi projesini yerinde inceledi. Baybatur, bu okulun özellikle nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Eğitim yatırımlarının yanı sıra gençlik ve spor alanında da dikkat çekici projeleri inceleyen Baybatur, kentte yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve cimnastik salonunu gezerek genç sporcularla bir araya geldi. Tesislerin sadece sportif başarıya değil, gençlerin sosyal gelişimine de katkı sunacağını ifade etti.

Baybatur'un bir diğer durağı ise tamamlanarak hizmete girmeye hazırlanan KYK yurdu oldu. Öğrenciler için sunulacak barınma imkanlarını yerinde gören Baybatur, gençlerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve konforlu koşullarda sürdürebilmeleri adına bu yatırımların büyük önem taşıdığını kaydetti. Program kapsamında Akhisar Spor Salonunu da ziyaret eden Baybatur, tesisin mevcut durumu ve sporcuların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya gelen Baybatur, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün Akhisar'da hemşehrilerimizle buluştuk, devam eden yatırımlarımızı ve tamamlanan projelerimizi yerinde inceledik. Sağlıktan eğitime, gençlikten spora kadar her alanda Akhisar'a değer katacak projelerimizin gururunu yaşıyoruz. 450 yataklı Devlet Hastanemiz, KYK yurdumuz, yarı olimpik yüzme havuzumuz, cimnastik salonumuz ve 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip meslek lisemizle Akhisar'ın çehresi değişiyor. Biz, eser ve hizmet siyaseti anlayışımızla çalışmaya, hemşehrilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz" - MANİSA