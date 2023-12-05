Muhalefetin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, SP'nin ve İYİ Parti'nin engellilerin sorunları, HEDEP'in, İzmir'de parti il binasına yapılan saldırı ve CHP'nin kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin genel kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

MUHALEFETİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, SP'nin ve İYİ Parti'nin engellilerin sorunları, HEDEP'in, İzmir'de parti il binasına yapılan saldırı ve CHP'nin kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin grup önerileri reddedildi.

AK PARTİ'NİN GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin genel kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Öneriye göre; Genel Kurul'da 86 maddeden oluşan ve ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin gündemin ön sırasına alınması ve görüşmelere başlaması kabul edildi.

Genel Kurul'da grup önerilerinin ardından, çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesini de içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Genel Kurul'da teklifin geneli üzerindeki görüşmeleri başladı.