Muğla'da yerel seçimlere yoğun katılım

Muğla'da yerel seçimlere yaşlısından gencine vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulunda yaşlılar, engelliler ve gençlerin katılımıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanımı başladı.

Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar, görevliler yardımıyla oylarını kullandı. Yaşlıların bastonlarla oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti. Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bodrum oldu.

İlçeler bazında seçmen sayıları ise şu şekilde:

Bodrum: 427 sandık ve 150 bin 713 seçmen, Dalaman: 107 sandık ve 35 bin 771 seçmen, Datça: 62 sandık ve 21 bin 028 seçmen, Fethiye: 371 sandık ve 129 bin 565 sandık, Kavaklıdere: 30 sandık ve 8 bin 499 seçmen, Köyceğiz: 96 sandık 31 bin 151 seçmen, Marmaris: 207 sandık ve 73 bin 444 seçmen, Menteşe: 269 sandık ve 88 bin 596 seçmen, Milas: 379 sandık ve 116 bin 664 seçmen, Ortaca: 126 sandık ve 42 bin 604 seçmen, Seydikemer: 162 sandık ve 48 bin 948 seçmen, Ula: 74 sandık ve 22 bun 176 seçmen, Yatağan: 125 sandık ve 36 bin 598 seçmen bulunuyor. - MUĞLA