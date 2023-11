Miting gibi adaylık başvurusu! Avukat Hasan Teke, Şahinbey Belediyesi Başkanlığı'na aday adayı oldu

Tam 5.5 yıl Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Şahinbey'de Ak Parti İlçe Başkanlığı yapan ve herkesin bağrına bastığı Avukat Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu büyük bir katılımla yaptı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTI

Oda başkanları, esnaf odaları, dernekler, muhtarlar ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na giden Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanlığı için başvuru yaptı. Ankara'da yapılan özel görüşmeler sonrasında Gaziantep'e gelerek Şahinbey Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu yapan Hasan Teke adeta yüzlerce partili tarafından karşılandı.

"HALKIMIZA HİZMET ETMEK İÇİN ADAY OLUYORUZ"

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ile bir araya gelerek aday adaylığı başvurusunu yapan Hasan Teke, "Ak Parti'nin her zaman bir neferi oldum. 5.5 yıl gibi bir süre Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Şahinbey'de ilçe başkanlığı yaptım. Herkesin yanında olmaya çalıştım. Şimdi Şahinbey Belediyesi'de yaptığı çalışmalarla her zaman taktir toplayan Mehmet Tahmazoğlu başkanımdan sonra bizde halkımıza hizmet etmek için aday oluyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recap Tayip Erdoğan'ın takdiriyle inşallah bu göreve gelmek istiyoruz. Halkımızın desteğini arkamıza alarak buraya geldik. Bizde il başkanımız Murat Çetin'in başarılı çalışmalarına her zaman destek olmaya ve birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

YÜZLERCE PARTİLİ KARŞILADI

Şahinbey Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Hasan Teke, daha sonra Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ile bir araya gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ak Parti İl Binasına akın eden yüzlerce partili ise "Hasan Teke gelecek, dertler bitecek" tezahüratlarıyla yer aldılar.