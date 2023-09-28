Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Emeklilerin Hakkı Verilmeli

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Emeklilerin insanca yaşaması için insanca bir barem oluşturulması gerekmektedir. Emekli maaşı asgari ücretin altında olmaz. Hükümetin derhal bu işe son vermesi, emeklinin hakkını vermesi gerekiyor' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Çayır, Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında bulunduklarını söyleyerek, 'Orada Muhsin Yazıcıoğlu suikastının duruşması değil, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin düşürülmesi sonucu olay sonrasında olay mahaline gelen birtakım görevlilerin güya helikopterden alet çalması sonucu davanın görüldüğü bir duruşmaya tanıklık ettik. Muhsin Yazıcıoğlu suikast davası görülmemektedir. Ortada Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir dava bulunmamaktadır. Davayı örgütlü delil yok etmekten, delil karartmaktan davanın seyrini değiştirmek üzere açmaz da hırsızlıktan açarsanız işte orada kocaman soru işaretleri belirir. 'Sen ne yapıyorsun sayın savcı' demek ise bize düşer. Türkiye'nin ve kamuoyunun bilmesi gerekir ki, şu an 6 Şubat 2024'e ertelenen dava Muhsin Yazıcıoğlu suikast davası değil, adi bir hırsızlık davasının görülmesidir. Türk milletinin bu konuda duyarlılık göstermesini, yetkililerin işin gerçeğini görmesini bekliyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu sevenler, bu vatanı sevenler bu konuda hassasiyet göstermelidirler. Yine 6 Şubat'ta orada olacağız ve sesimizi duyuracağız? diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ ASLA BUNA İZİN VERMEYECEKTİR'

Karabağ'ın vekalet savaşları alanına dönüştüğünü ve orayı huzursuzluğun merkezi haline dönüştürülmek istendiğini belirten Çayır, 'Azerbaycan halkı da Türk milleti de buna asla ve asla izin vermeyecektir. Ermenilerin 100 yıldır yaptığı gerçeklerle alakası olmayan birtakım hezeyanlarının artık son bulması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nihayetinde bu kez de Ermeni askeriyle ortak tatbikata giriştiler. Suriye'de güya yapay PKK devleti kurmaya çalışıyorlar. Türk milleti bunu not ediyor, şu an ses çıkarmıyorsa Amerikalılar bilsin ki, yine asaletimizdendir. Türk milleti ve Azerbaycan halkı bu konuda gerekli iradeyi gösterecek karakterdedir' dedi.

'EMEKLİNİN HAKKININ VERİLMESİ GEREKİYOR'

Çayır, emekli maaşına ek zam konusu ile ilgili, 'Asgari ücret 11 bin 400 TL, emeklinin maaşı 7 bin 500 TL. Bir ülke var olacaksa, dünleriyle ve bugünleriyle barışık bir şekilde olur. Gençlerimiz geleceğimizdir ama yaşlılarımızda, emeklilerimiz de geleceğimizdir. Emeklilere karşı yapılan zulmün bir an önce son bulması gerekiyor. Emeklilerin insanca yaşaması için insanca bir barem oluşturulması gerekmektedir. Asgari ücretin altında emeklinin maaşı olmaz. Hükümetin derhal bu işe son vermesi, emeklinin hakkını vermesi gerekiyor' dedi.