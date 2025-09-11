Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'da Savunma Tedarik Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Savunma Tedarik ve Sanayi Bakanı Luke Pollard ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ilk resmi toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
