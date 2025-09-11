Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'da Savunma Tedarik Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'da Savunma Tedarik Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile gerçekleştirdiği toplantıda Eurofighter, C-130J ve A400M gibi önemli savunma projelerini ele aldı.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Savunma Tedarik ve Sanayi Bakanı Luke Pollard ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ilk resmi toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

