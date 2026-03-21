Cem Şahin: Türkiye Güçlü Liderlikle Güvenli Liman

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, "Cumhurbaşkanımız, uluslararası siyasi ve ekonomik krizlerde güçlü bir liderlik sergileyerek Türkiye'yi güvenli bir liman olarak muhafaza etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası konumu ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın birçok bölgesinde çatışma ve zulümlerin yaşandığına dikkat çeken Şahin, Türkiye'deki huzur ve güven ortamının güçlü liderlik sayesinde sağlandığını belirtti. Şahin, "Bugün bizler huzur içerisinde bayramı idrak ederken dünyanın farklı coğrafyalarında acı ve zulüm yaşanıyor. Bu tablo, güçlü bir liderliğin bir ülke için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası krizlerde sergilediği liderliğe vurgu yapan Şahin, Türkiye'nin diplomasiyi etkin şekilde kullandığını ifade etti. Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası siyasi ve ekonomik krizlerde güçlü bir liderlik sergileyerek Türkiye'yi güvenli bir liman olarak muhafaza etmektedir. Ortaya koyduğu söylemler ve diplomatik hamleler, ülkemizi dünya siyasetinde sayılı aktörlerden biri haline getirmiştir" diye konuştu.

Muhalefetin tutumunu da eleştiren Şahin, "Türkiye böylesine kritik bir süreçten geçerken muhalefetin yapay polemiklerle siyasi rant peşinde olması kabul edilemez. Milli meselelerde ortak bir duruş sergilenmesi gerekirken ne yazık ki bu sorumluluk yerine getirilmemektedir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte gündeme gelen "beka meselesi" tartışmalarına da değinen Şahin, yaşanan gelişmelerin bu kavramın önemini ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği ilerlemelere dikkat çeken Şahin, bu adımların stratejik bir tercih olduğunu vurguladı. Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ilerlediğini dile getiren Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Hedeflerimiz nettir. Ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir geleceğe ulaşacağına olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Uluslararası kurumların etkinliğinin giderek azaldığını ifade eden Şahin, bazı küresel yapıların krizler karşısında yetersiz kaldığını, Türkiye'nin ise bağımsız ve güçlü duruşunu sürdürdüğünü kaydetti. Şahin, Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir geleceğe yürüdüğünü belirterek çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı