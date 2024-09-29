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Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da Esnaf ve Vatandaşlarla Temaslarda Bulundu

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da Esnaf ve Vatandaşlarla Temaslarda Bulundu
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ve Doğanşehir'deki temasları sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Depremin izlerini silme kararlılığı vurgulandı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, temaslarda bulunduğu Akçadağ ve Doğanşehir'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki heyetle birlikte Akçadağ ile Doğanşehir ilçelerinde temaslarda bulundu. İlk olarak Doğanşehir'i ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Doğanşehir'in eskisinde daha güzel bir şekilde inşa ve imar edileceğini ifade ederek, bölge yaşanan tarımsal sulama konularındaki sorunları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Doğanşehir'e ilk etapta toplamda 2 bin 927 kalıcı konut için çalışma başlatıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, 842 konutun kura çekimi yapıldığını 2 bin 85, konutta için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Doğanşehir temaslarının ardından Akçadağ ilçesini ziyaret eden Ölmeztoprak, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçadağ'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 1. Etap kapsamında inşa edilerek yapımı tamamlanan 310 konutun tesliminin gerçekleştirildiğini ikinci etapta inşa edilmesi planlanan 407 konut için ise çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ölmeztoprak, " Akçadağ ilçemiz de 2 bin 485 betonarme, 399 çelik köy evi çalışmaları sürüyor. Yıl sonuna doğru kırsal bölgelerde inşası tamamlanan köy evlerimizin teslimatlarını inşallah gerçekleştireceğiz. Emlak konut tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı projesinin ilk bölümünde ise sona gelindi.19 dönümlük bir alan üzerine inşa edilmesi planlanan yeni çarşı projesiyle Akçadağ'ımız yeni bir yüze kavuşacaktır. Malatya'mızda depremin izlerini silene kadar durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz, inşallah el ele verdiğimiz vatandaşlarımızla birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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