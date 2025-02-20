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Asgari ücretli ne yapsın! Milletvekilinden "maaşımız yetmiyor" isyanı

Asgari ücretli ne yapsın! Milletvekilinden
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Emekli ve asgari ücretlinin maaşlarının durumu ortadayken milletvekili maaşlarının da yetmediği yönünde gelen açıklama şaşırttı. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 lira olan maaşının yetmediğini savunarak, "Yemek, çay, kahve ikramı, misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden" dedi.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortak Meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarına ilişkin konuştu. Demir, milletvekili maaşlarının yetmediğini savunarak; "Asgari ücret düşük olduğu için çok görülüyor" dedi.

"VEKİL ALDIĞI MAAŞIN 2-3 KATINI HARCIYOR"

Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne röportaj veren Demir, 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşlarının yetmediğini ifade etti. Demir, "Dışarıdan bakış açısıyla içeride yaşadıklarımız çok farklı. Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor. Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşın 2-3 katını harcıyor. İnanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" dedi.

Asgari ücretli ne yapsın! Milletvekilinden 'maaşımız yetmiyor' isyanı

"ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Milletvekili maaşının asgari ücrete karşı çok büyük rakam gibi göründüğünü belirten Doğan Demir, "Türkiye'deki asgari ücret çok düşük olduğu ve vatandaşın geçim derdi olduğu için yetmediği için milletvekili maaşlarını çok görülüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBörü 24:

Sanki Vekil olmak zorunda imiş de yetmiyormuş, olmasaydın o zaman vekil. İlçe Başkanı Belediye Başkanı belediye başkan yardımcı olsaydın bol bol çalardınız...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalancının

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