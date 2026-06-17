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DAGC 'den MHP'ye "Basın Meslek Kanunu Taslağı"

DAGC 'den MHP'ye 'Basın Meslek Kanunu Taslağı'
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, MHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret ederek hazırladıkları Basın Meslek Kanunu taslağını sundu. Özdemir, yerel basının sorunlarına ve yabancı mecraların tehdidine dikkat çekti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, MHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret ederek, hazırladıkları Basın Meslek Kanunu taslağı üzerine sohbet etti.

MHP'li Özdemir, günümüzde özellikle yerel basının büyük sorunlarla boğuştuğunu belirterek, Türk Medyasının yabancı mecraların istilasına maruz kaldığını söyledi. Yeni bir yasal çerçevenin şart olduğunu ifade etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Ayhan Türkez ve DAGC Denetim Kurulu Üyesi Cem Bakırcı ile beraber, MHP Medya ve Dijital mecralardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret etti. Ayhan Türkez, cemiyet olarak hukukçularla birlikte hazırladıkları Basın Meslek Kanunu taslak metnini İsmail Özdemir'e takdim etti. Metni dikkatle inceleyen Özdemir, Türk Medyasına yönelik yurtdışı menşeili müdahale girişimleri olduğuna yönelik gözlemleri olduğunu söyledi. Hazırlanan taslak teklifi çok kıymetli bulduğunu ifade etti. Başkan Ayhan Türkez, MHP'li Özdemir'e, Türk basınının sorunlarına çözüm üretmeye yönelik açıklamaları için teşekkür etti.

İsmail Özdemir, özellikle yerel medyanın yaşadığı maddi sorunların, bu kuruluşların dış tehditlere açık hale gelmesine zemin hazırladığını kaydetti. Özdemir, "günümüzde kullanıcıların ekseriyatı haberleri sosyal medyadan takip ediyor. Yurtdışı menşeili bu sosyal medya mecraları, dezenformasyona altyapı hazırladığı gibi, tıpkı denizlerdeki istilacı balık türleri gibi, interneti de istila ederek, milli güvenliği tehdit eder hale geldiler. Ayrıca, reklamların da bu mecralara kaymasıyla birlikte, Türk basınının gelirlerinin azalmasına ve kan kaybetmelerine de neden oluyorlar" değerlendirmesi yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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