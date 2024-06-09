MHP'li vekilden kadınlara doğum borçlanması önerisi: Sigorta öncesi de sayılsın
Emeklilik sürecindeki kadınların merakla beklediği doğum borçlanmasıyla ilgili TBMM çatısı altında yeni bir gelişme yaşandı. MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, doğum artış hızındaki düşüşle ilgili ses getirecek bir teklifte bulundu. Şanlıtürk, erkeklerin askerlik borçlanması üzerinden örnek vererek kadınların da işe girişten önceki doğumlarının borçlandırılabilmesini istedi.
Uzun yıllardır çalışma hayatında yer almasına karşın hala emekli olamayan ancak doğum borçlanması için beklenti içinde olan binlerce kadını ilgilendiren bir gelişme Meclis'te meydana geldi.
"SİGORTA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DOĞUMLAR DA BORÇLANILSIN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki nüfus artış hızındaki düşüş nedeniyle "En az 3 çocuk" önerisi bilinirken doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle doğum izni ve doğum teşviki gibi farklı önerilerin geliştirilmesi beklenirken durumu "Varoluşsal bir tehdit" olarak gören MHP'den farklı bir öneri geldi.
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk Meclis'te yaptığı konuşmada kadınların işe girmeden önce yaptıkları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.
ERKEKLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ
Şanlıtürk, Gazete Duvar'ın aktardığına göre "Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir" dedi.