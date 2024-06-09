MHP'li vekilden kadınlara doğum borçlanması önerisi: Sigorta öncesi de sayılsın

Uzun yıllardır çalışma hayatında yer almasına karşın hala emekli olamayan ancak doğum borçlanması için beklenti içinde olan binlerce kadını ilgilendiren bir gelişme Meclis'te meydana geldi.

"SİGORTA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DOĞUMLAR DA BORÇLANILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki nüfus artış hızındaki düşüş nedeniyle "En az 3 çocuk" önerisi bilinirken doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle doğum izni ve doğum teşviki gibi farklı önerilerin geliştirilmesi beklenirken durumu "Varoluşsal bir tehdit" olarak gören MHP'den farklı bir öneri geldi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk Meclis'te yaptığı konuşmada kadınların işe girmeden önce yaptıkları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

ERKEKLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Şanlıtürk, Gazete Duvar'ın aktardığına göre "Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir" dedi.