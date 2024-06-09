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MHP'li vekilden kadınlara doğum borçlanması önerisi: Sigorta öncesi de sayılsın

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Emeklilik sürecindeki kadınların merakla beklediği doğum borçlanmasıyla ilgili TBMM çatısı altında yeni bir gelişme yaşandı. MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, doğum artış hızındaki düşüşle ilgili ses getirecek bir teklifte bulundu. Şanlıtürk, erkeklerin askerlik borçlanması üzerinden örnek vererek kadınların da işe girişten önceki doğumlarının borçlandırılabilmesini istedi.

Uzun yıllardır çalışma hayatında yer almasına karşın hala emekli olamayan ancak doğum borçlanması için beklenti içinde olan binlerce kadını ilgilendiren bir gelişme Meclis'te meydana geldi.

"SİGORTA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DOĞUMLAR DA BORÇLANILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki nüfus artış hızındaki düşüş nedeniyle "En az 3 çocuk" önerisi bilinirken doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle doğum izni ve doğum teşviki gibi farklı önerilerin geliştirilmesi beklenirken durumu "Varoluşsal bir tehdit" olarak gören MHP'den farklı bir öneri geldi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk Meclis'te yaptığı konuşmada kadınların işe girmeden önce yaptıkları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

ERKEKLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Şanlıtürk, Gazete Duvar'ın aktardığına göre "Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir" dedi.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Naci Şanlıtürk Milletvekili Sigorta MHP Kadın Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

akrep kral:

güzel olması geekende bu

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YalancıSavar:

Oldu olacak 85 milyon herkesi emekli edin herkes kurtulsun. Başka çare kalmadı.

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Export 86:

Bu ülkede bütün kanunlar kadınlardan yana erkeği avrat ettiler bir defa da erkek için bir hak getirin

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Hüseyın Taşer:

Ev hanımlar emeklilik bekliyor söz nerde kaldı

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Benim Kkk:

Emeklilik sistemini batirdilar artik emekli maaslari tek bireye sahi yetmiyor emekliye maas baglqnma oranini yuzde 70 den 35 e duşururken konuyu örtbas etmek icin kilictarogluna mudur oldugun zaman ssk yi batirdin diye surekli veryansin ettiler kimse sunu soyleyemedi alinan kararlarda bir mudurun yetkisi olmaz siyasetcinin karari olur mudur nasil sgk yi batiracak karar alsin politika uretsin diyemedi iste bu emeklinin parasini yari yariya gasp etmeyi gizlemek icindi

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Mesut ÖZDEMİR:

Çalışan annelerin en büyük sorunu yaz dönemi çocukları nereye bırakmak Çalışana annelere yaz dönemi boyunca isteğe bağlı ücretsiz izin verilmeli

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Benim Kkk:

Sgk yi nufus icin batirma planlari madem oyle ayri bir kurum olsun sgk ya hic bulasmasin batarsa kendi icinde batsin emeklilik sistemini katagorisine gore birbirinden ayirmadiginiz sueece birinin hakkini gaspedip digerine vermekten baska ise yaramaz hukumet bakti SSK batmis birsey vermiyor Emekli Sandigicile birlestirerek memurlarin hakkini gaspedip SSK yı ayakta tutmaya caluisti sonuc cep harcligi gibi emkli maaslari

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Sokrates:

çocuk 5 yaşına kadar maddi destek kadınlarada 5 yıl SGK sı ödensin bak görün millet nasıl hamile kalır 5 çocuk yapsa kadın otomatikman emekli

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Talat:

??????

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