MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kira gelirlerinden vergi alınması, SGK borçlarının maaşlardan kesilmesi, işverene devlet desteğinin düşürülmesini öngören 36 maddelik kanun teklifi görüşülüyor. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Yapılan düzenlemeler bazı vergilere artış getiriyor. Bunu vergi adaletinin sağlandığı bir düzenleme olarak görmek gerçekten mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon, AK Parti'nin geçen cuma günü TBMM'ye sunduğu 36 maddeden oluşan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşüyor.

Komisyonda, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un kanun teklifine ilişkin sunumunun ardından komisyon üyeleri teklif üzerine söz aldı.

"VERGİ ADALETİNİN SAĞLANDIĞI BİR DÜZENLEME OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Bu kanun teklifinin gerekçesine bakınca, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, gerçekten gerekçe güzel ama maddeler bunu taşıyor mu? Bana göre taşımıyor çünkü yapılan düzenlemelere baktığımız zaman, prim oranlarında ve bazı vergilerde artış getiriyoruz. Bunu vergi adaletinin sağlandığı bir düzenleme olarak görmek gerçekten mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI İSTİYOR"

Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vergi adaletini de sağlayacak, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir vergi sistemini oluşturmak mecburiyetindeyiz, bu konuda gerekli reformist adımları atmak zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu konuda, vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Bu anlamda önemli bir de kaynak sağlık aslında hem SGK'ye hem Maliye Bakanlığımıza. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var."

Kaynak: ANKA / Politika
