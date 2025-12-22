Haberler

MHP'li Özdemir'den hurda araç teşvikine ilişkin kanun teklifinin Meclis gündemine yaklaştığına dair paylaşım

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, hurda araç teşvikine ilişkin TBMM'ye sundukları kanun teklifini duyurarak, 25 yaş ve üzeri araçları geri dönüşüme verenlerin yerli araç alımlarında özel tüketim vergisinden muaf tutulacağı müjdesini paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, hurda araç teşvikine ilişkin TBMM'ye sundukları kanun teklifine yönelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" dedi.

MHP'li Özdemir, "Hurda Araç Teşvik"ine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" ifadesini kullandı. Kasım 2024'te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak. - ANKARA



