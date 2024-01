TÜRKAV 100. Yıl Buluşması MHP'li Adayların Katılımıyla Gerçekleşti

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) 100. Yıl Buluşması, Mhp'li adayların da katılımıyla gövde gösterisine dönüştü. MHP ve Cumhur İttifakı adaylarının seçim zaferi için gece gündüz çalışacaklarını belirten MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 20'de 20 hedefinde ilerleyip, yarınlara doğru imzalar atacağız" dedi.

Denizli TÜRKAV ailesi, 100. Yıl Buluşmasında bir araya geldi. Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen MHP'li Honaz adayı Ali Semerci, Buldan adayı Mesut Kangaloğlu ve Serinhisar adayı Cemal Kobaş ile mevcut Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın katılımıyla gövde gösterisine dönüşen buluşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan TÜRKAV Denizli Şube Başkanı Murat Aydınlı, "Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı olarak 31 Mart Mahalli İdariler Seçimlerini sadece başkanlık seçimi değil; iç ve dışa karşı biz seçim mücadelemiz olarak görüyoruz. İl Başkanımızın ve Ülkü Ocaklarının emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada adaylarımızın tanıtımı ve başkanımızın görüşleri doğrultusunda yol haritası belirlemek için bir araya geldik" dedi.

"Her şeye ve herkese rağmen 20'de 20 hedefini gerçekleştireceğiz"

MHP Gene Merkezi tarafından açıklanan Çal, Honaz, Buldan ve Serinhisar adaylarını tanıtan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da "Bugün bir aile olarak bir araya geldik. Bizler 55 yıldır şanla ve şerefle Türkiye siyasetine damgasını mührünü vurmuş Milliyetçi ve Ülkücü hareketin mensuplarıyız. İlkeli, onurlu, omurgalı ve dik duruşla, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'den aldığımız 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 9 ışığından her zaman feyz alarak, Türkiye Cumhuriyetinin bekasına he zaman teminat olarak, bu inanç ve de itibarla siyasi arenada yürümeye devam ediyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, 4 ilçede açıklanan MHP'li adaylar ve diğer ilçelerde belirlenecek Cumhur İttifakı adaylarının zaferi için mücadele edeceğiz. Farklılık yok, biz iç içe geçmiş Cumhur İttifakı'yız. Denizli'de her şeye ve herkese rağmen 20'de 20 hedefini gerçekleştireceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 20'de 20 hedefinde ilerleyip, yarınlara doğru imzalar atacağız. MHP'nin yerel yönetim anlayışı, 'Herkes için, herkese göre' belediyeciliktir. MHP, Türkiye'nin gücüdür. Birliğin gücüyle, 31 Mart'ta zafere imza atacağız. Tüm ilçelerde var gücümüzle çalışacağız. Seçim gecesi önce MHP İl Başkanlığında sonrasında ise Delikliçınar Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın başarısını taçlandırmaya sizlere şimdiden davet ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKAV ailesiyle bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise "Bazı yerler vardır, gittiğinizde huzur bulursunuz. Bazı insanlar vardır, yanında olduğunuzda kendinizi güvende hissedersiniz. İşte Avni Örki, kendisini tam da böyle hissediyor. Ben de kendimi şimdi evimde, yakınlarımla birlikte, büyüklerimle ve küçüklerimle bir aradaymış gibi hissediyorum. Bu yüzden Yüce Rabbime ne kadar şükür etsem azdır. Burada vatan için, bayrak için, aziz Türk milleti için gecesini gündüzüne katan değerli insanlarla bir aradayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda önümüze taş çıkartmasın" dedi.

"El birliğiyle çalışmaya ve de koşturmaya devam edeceğiz"

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da şöyle konuştu:

"Bugün burada bu ülkeye, bu şehre, bu davaya hizmet etmiş kardeşlerimizle bir aradayız. İnşallah bu hizmetkarlık noktasında daha da yürüyecek yolumuz, alınacak mesafemiz ve yapılacak işlemiz var. Allah'ım bize el ele, gönül gönüle Denizli'ye, şehrimize ve geleceğimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak, bayrağımızın dalgalanması, toplumumuzun bir ve bütün olarak daha da güçlenmesi için el birliğiyle çalışmaya ve de koşturmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar Denizli'mize çok güzel hizmetler kazandırmak bizlere nasip oldu. Sizler gibi kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'ye ve Denizli'ye daha nice başarılı hizmetler yapabilmek için Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha güzel olsun"

Geniş bir katılımla yapılan TÜRKAV 100. Yıl Buluşmasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tercan Türkmen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, Türk Kamu Sen Denizli Temsilcisi Emre Erdoğan, TÜRKAZ Denizli Şubesi Başkanı Murat Aydınlı ve Denizli TÜRKAV üyeleri katıldı. - DENİZLİ