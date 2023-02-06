MHP heyeti depremden etkilenen illerde incelemelerde bulundu

Mhp Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında oluşturulan heyet, depremden etkilenen illerde incelemelerde bulundu.

Mhp'den yapılan açıklamaya göre, Durmaz başkanlığındaki heyetin üyeleri, depremden hemen sonra afetten etkilenen, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine gitti. Heyettekiler, bu illerde AFAD koordinasyonundaki faaliyetlere katıldı.

Mhp'li belediyeler de AFAD koordinasyonundaki faaliyetlere katılmak üzere deprem bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekipleri, iş makineleri, temel gıda malzemeleri ve çadır gibi yardımlar gönderdi. MHP teşkilatı da kendi illerindeki faaliyetlerde valiliklerin koordinasyonundaki çalışmalara katıldı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de MHP'li belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim halinde olarak, afet bölgesine yapılan yardımlara katkı sağladığını belirtti.

Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla oluşturulan heyetimiz afet bölgesindedir. MHP'li belediyelerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordine halinde afet bölgesine gereken ihtiyaçların karşılanması için teyakkuzdadır." açıklamasında bulundu.