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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Gaziemir'de Muhtarlarla Buluştu

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Gaziemir'de Muhtarlarla Buluştu
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Gaziemir'de muhtarlarla bir araya geldi ve esnaf ziyareti yaptı. Muhtarların sorunlarını dinleyerek notlar alan Osmanağaoğlu, yerel yönetim sorunlarını aktaran İlçe Başkanı Köksal Koç ile birlikte ziyarette bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Gaziemir'de muhtarlarla bir araya geldi, esnaf ziyareti yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Osmanağaoğlu, MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısında 16 mahalle muhtarıyla buluştu.

Burada muhtarların sorunlarını dinleyerek notlar alan Osmanağaoğlu daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlere İlçe Başkanı Köksal Koç ile ilçe belediyesi meclis üyeleri Selahattin Şahin ve Mehmet Sait Sert de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Başkanı Köksal Koç, muhtarların özellikle elektrik ve su alt yapılarına ilişkin şikayetlerini dile getirdiğini, belediyecilik konusunda gördükleri eksikleri aktardıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Politika

izmir

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