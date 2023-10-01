MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmalar hızla sonuçlanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı hükümetinin çok yönlü bir çalışma içerisinde olduğunu ve kısa sürede sonuç alınacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verirler" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim tekrar özel bir görüşmemiz olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre de sonuç verirler diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.