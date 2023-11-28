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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na tavsiyem uydur kaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na tavsiyem uydur kaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na tavsiyem uydur kaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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