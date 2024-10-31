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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakırspor Başkanı'nı kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakırspor Başkanı'nı kabul etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'u makamında kabul etti. Akyol, Bahçeli'ye Diyarbakırspor formasını hediye etti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Bedirhan Akyol, sırtında 'Devlet Bahçeli' yazan 21 numaralı Diyarbakırspor formasını Bahçeli'ye hediye etti. Bahçeli, ziyaretçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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